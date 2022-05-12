Путин заявил о лучшей динамике рубля среди всех валют в 2022 году

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Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

"На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты", – отметил глава государства.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.

Однако, по словам экспертов, биржевой курс может не соответствовать реальному курсу валют.

