Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году

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Российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году, сообщает Bloomberg.

Как отметили в агентстве, курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%. Однако, по словам экспертов, биржевой курс может не соответствовать реальному курсу валют.

Ранее начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка "Ренессанс Кредит" Павел Журавлев заявил, что неопределенность мирового валютного рынка вызвана инфляцией, геополитической нестабильностью и неизвестностью в связи с возможными решениями Федрезерва.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер допустил, что российская валюта может укрепиться до 60 рублей за доллар и до 65 рублей – за евро. Он объяснил дисбаланс спроса и предложения валют влиянием санкций и контрмер.

