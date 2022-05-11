Эксперт допустил укрепление российской валюты до 60 рублей за доллар

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Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер заявил, что российская валюта может укрепиться до 60 рублей за доллар и до 65 рублей за евро.

"За счет санкций и контрмер выходит дисбаланс спроса и предложения валют: продажа инвалюты перекрывает все покупки. Отсюда и отвесное падение валютных пар, и фееричное укрепление рубля", – приводит "Прайм" его слова.

При этом российская валюта может ослабеть до 70 рублей за доллар и 75 рублей за евро. Эксперт добавил, что ЦБ РФ в ближайшее время может ослабить валютные ограничения.

Ранее доцент МГУ кафедры государственной политики, кандидат экономических наук Юрий Юденков выразил мнение, что в ближайшее время рубль будет укрепляться.

По мнению эксперта, на курс валют также может оказать влияние указ президента РФ об ответных экономических мерах на антироссийские санкции.