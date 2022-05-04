Аналитик оценил ситуацию на валютном рынке

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Доцент МГУ кафедры государственной политики, кандидат экономических наук Юрий Юденков выразил мнение, что в ближайшее время рубль будет укрепляться.

"Все это упирается в целый ряд факторов, в том числе и насколько будет устойчив процесс покупки углеводородов за рубли. Чем дольше эта тенденция будет продолжаться и чем больше будет покупаться за рубли, тем больше рубль будет укрепляться", – приводит его слова RT.

По мнению эксперта, на курс валют также может оказать влияние указ президента РФ об ответных экономических мерах на антироссийские санкции.

Ранее курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года.

К 10:05 по московскому времени курс доллара опустился на 1,46 рубля, до 69,50 рубля. При этом курс евро снизился до 73,34 рубля впервые с марта 2020 года.