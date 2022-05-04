Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи.

К 10:05 по московскому времени курс доллара опустился на 1,46 рубля, до 69,50 рубля. При этом курс евро снизился на 1,31 рубля, до 73,34 рубля, впервые с марта 2020 года.

В первые минуты торгов курс доллара опускался до 68,63 рубля, евро – до 72 рублей.

Ранее экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Петр Заборцев прокомментировал падение курса евро. Специалист допустил, что в настоящее время складывается ситуация, при которой спрос меньше предложения.

В связи с этим можно ожидать поступательного укрепления рубля, что полезно для экономики.

