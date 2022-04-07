Эксперт прокомментировал падение курсов доллара и евро

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Падение курсов доллара и евро ничего не отражает, так как сейчас валюту никто не может купить на нормальных условиях. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на аналитика компании "Золотой монетный двор" Дмитрия Голубовского.

По его словам, даже если доллар упадет до 40 рублей за единицу, это ничего не будет отражать, так как валютный рынок разрушен.

"С точки зрения российской экономической системы доллар не стоит ничего, он ничем не обеспечен внутри страны, рубль ничем не обеспечен за ее пределами. До чего дойдут разрушения финансовой логистики, мы не знаем", – добавил Голубовский.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал в беседе с RT, что курс валюты зависит от положения экономики страны, ее устойчивости и сопротивляемости внешним шокам. Он пояснил, что рубль потерял свою ценность из-за нервозности на рынке и нерационального поведения населения.

"Когда негативный информационный фон стал уходить, ослабевать, рубль стал возвращаться на те позиции, где он и должен быть тем фундаментальным фактором, который определяет его равновесное значение по отношению к доллару", – рассказал Беляев.

Ранее сообщалось, что курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 16 февраля. Тем временем курс евро впервые с 27 октября 2021 года упал ниже 81 рубля. На открытии торгов курс доллара вырос на 2 копейки и составил 79,72 рубля. Курс евро оставался прежним – 87 рублей. Однако позднее рубль укрепился к доллару и евро более чем на 6%.

