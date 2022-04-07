Доллар опустился ниже 75 рублей впервые с 16 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 16 февраля. Тем временем курс евро впервые с 27 октября 2021 года упал ниже 81 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
На открытии торгов курс доллара вырос на 2 копейки и составил 79,72 рубля. Курс евро оставался прежним – 87 рублей. Однако позднее рубль укреплялся к доллару и евро более чем на 6%.
По состоянию на 10:21 по московскому времени курс американской валюты снизился до 74,26 рубля (-6,82%). Курс евро при этом упал до 80,83 рубля (-7,08%).
Накануне доллар опустился до 80 рублей. Курс американской валюты расчетами на завтра падал на 3,29 рубля – до 80,02. В тот же день курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с 18 февраля. К 18:48 по московскому времени он ускорил падение до 86,62 рубля, а в дальнейшем опустился ниже 86 рублей.
Ранее американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. По его словам, российская валюта отыграла весь свой санкционный удар.
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 81 рубля впервые с 27 октября 2021 года
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