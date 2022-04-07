Доллар опустился ниже 75 рублей впервые с 16 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 16 февраля. Тем временем курс евро впервые с 27 октября 2021 года упал ниже 81 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На открытии торгов курс доллара вырос на 2 копейки и составил 79,72 рубля. Курс евро оставался прежним – 87 рублей. Однако позднее рубль укреплялся к доллару и евро более чем на 6%.

По состоянию на 10:21 по московскому времени курс американской валюты снизился до 74,26 рубля (-6,82%). Курс евро при этом упал до 80,83 рубля (-7,08%).

Накануне доллар опустился до 80 рублей. Курс американской валюты расчетами на завтра падал на 3,29 рубля – до 80,02. В тот же день курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с 18 февраля. К 18:48 по московскому времени он ускорил падение до 86,62 рубля, а в дальнейшем опустился ниже 86 рублей.

Ранее американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. По его словам, российская валюта отыграла весь свой санкционный удар.