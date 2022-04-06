Володин предрек конец монополии доллара в мире

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Санкции против России, введенные Вашингтоном, в том числе заморозка валютных резервов и запрет на их использование для оплаты государственного долга, подрывают доверие к американскому доллару в мире, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире", – подчеркнул он.

По словам Володина, Международный валютный фонд (МВФ) констатировал, что доля доллара в мировых расчетах сокращается.

Ранее министерство финансов США запретило проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. Данное правило начало действовать 4 апреля. Пояснения по этому вопросу пока не озвучивались.

При этом в Минфине США уже отмечали, что Россия может проводить платежи в обслуживании суверенного долга как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая. Уточнялось, что действующий в отношении РФ санкционный режим оплате госдолга не препятствует.