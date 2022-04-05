Минфин США не разрешит проводить долларовые платежи по госдолгу России – СМИ

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Минфин США не разрешит проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Данное правило начало действовать в понедельник, 4 апреля. Пояснения по этому вопросу пока не озвучивались.
При этом в Минфине США уже отмечали, что Россия может проводить платежи в обслуживании суверенного долга как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая. Уточнялось, что действующий в отношении РФ санкционный режим оплате госдолга не препятствует.
16 марта Москва должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов. Это стало первым платежом страны по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. На следующий день в Минфине России сообщили, что платежное поручение исполнено.
Кроме того, на прошлой неделе Минфин объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что заявления о невозможности России выполнить свои обязательства по госдолгу не соответствуют действительности. По его словам, для этого есть необходимый объем средств.
Он также пояснил, что власти США должны решить, можно ли проводить данные расчеты с российских валютных счетов. И добавил, что российские компании все чаще проводят расчеты в национальных валютах.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США расширили санкции против России
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