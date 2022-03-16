Силуанов оценил ситуацию с выполнением обязательств по госдолгу РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия располагает необходимыми средствами для выполнения обязательств по госдолгу. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью RT.

16 марта Россия должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций. Их общая сумма составляет 117,2 миллиона долларов.

"Деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей", – сказал Силуанов.

Министр финансов РФ пояснил, что власти США должны решить, можно ли проводить данные расчеты с российских валютных счетов.

"У Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублевых расчетах", – подчеркнул Силуанов.

Министр также отметил, что доллар не имеет прежнего уровня доверия из-за действий властей США. По его словам, российские компании все чаще проводят расчеты в национальных валютах.

"Если это торговля с нашими постоянными партнерами, такими как Китай, Индия и другими странами, в первую очередь нашего близкого окружения – ЕАЭС , то объемы недолларовой торговли, расчетов в национальных валютах увеличивается с каждым годом", – подытожил Силуанов.

Ранее министерство финансов России утвердило временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте. Там сообщали, что обязательства по обслуживанию и погашению ценных бумаг РФ будут исполняться своевременно и в полном объеме.

До этого Силуанов сообщал, что заявления о невозможности России выполнить свои обязательства по госдолгу не соответствуют действительности. По его словам, для этого есть необходимый объем средств.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.