Банк международных расчетов приостановил участие ЦБ РФ в своей деятельности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк международных расчетов, базирующийся в Швейцарии, приостановил участие Банка России в своей деятельности в связи с введенными санкциями. Об этом сообщает РИА Новости.

"Доступ Центрального банка России ко всем услугам BIS, встречам и другой деятельности BIS был приостановлен", – заявила представитель пресс-службы банка Криста Хьюз.

Она подчеркнула, что BIS соблюдает международные санкции в отношении Центробанка РФ и не будет средством для обхода этих мер.

Ранее Южная Корея приняла решение присоединиться к дополнительным финансовым санкциям против России. В частности, страна приостановит транзакции с российским Центробанком. Подробности об этом в МИД пообещали рассказать после консультаций с некоторыми ведомствами.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.