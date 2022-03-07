Южная Корея приостановит транзакции с Центробанком России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Южная Корея приняла решение присоединиться к дополнительным финансовым санкциям против России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление МИД страны.

В частности, Южная Корея приостановит транзакции с российским Центробанком. Подробности об этом в МИД пообещали рассказать после консультаций с некоторыми ведомствами.

Ранее власти страны приостановили расчеты с семью российскими банками, оказавшимися под западными санкциями.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка.

Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

В ЦБ до этого заявили, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.