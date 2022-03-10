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экономика

17:28

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Экономист рассказал, как россиянам платить за рубежом после ухода Visa и Mastercard

Прощай, Visa и Mastercard: как россияне будут расплачиваться за рубежом
экономика

С 10 марта в России временно прекратили работу международные платежные системы Visa и Mastercard. Их картами можно продолжать расплачиваться внутри страны, но за границей пластик уже не действует. Разбираемся, как теперь россиянам совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах и удастся ли отечественной системе "Мир" полноценно заменить иностранных конкурентов.

Ушли с рынка

В Центробанке РФ напомнили россиянам о том, что Visa и Mastercard перестают работать в стране с 10 марта. Картами этих платежных систем, выпущенными российскими банками, нельзя будет расплачиваться за рубежом, в том числе и в иностранных онлайн-магазинах. Не удастся их использовать и для покупок через сервисы Google Pay и Apple Pay.

При этом внутри России карты Visa и Mastercard продолжат полноценно работать до окончания срока их действия, сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК). По ним без ограничений можно будет совершать все привычные операции, включая оплату товаров и услуг и снятие наличных в банкоматах. Также без проблем удастся пополнить пластик или сделать перевод с одной карты на другую.

Многие банки уже заявили, что продлят срок действия этих карт. После этого банки перевыпустят для своих клиентов карты "Мир". Необходимости закрывать карты Visa и Mastercard, пока не истек срок их действия, и выпускать вместо них карты "Мир" нет.　
из сообщения Банка России

В ЦБ РФ подчеркнули, что владельцам карт "Мир" доступны все те же операции, которые можно было совершать по картам международных платежных систем.

"Также можно подключить сервис Mir Pay для оплаты с помощью смартфона с операционной системой Android. Карты "Мир" принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии", – говорится в сообщении Банка России.

Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт с 10 марта

Кто, если не "Мир"?

Экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов рассказал Москве 24, что внутри России основной платежной системой станет "Мир".

"Для платежей внутри России карты "Мир" хватит. Существует она давно и ее использование отработано. Внутри страны особенных трудностей с переходом на карту "Мир" не возникнет", – указал эксперт.

Однако карта "Мир" не решит проблему c покупками в зарубежных интернет-магазинах, например Amazon и eBay. При этом в AliExpress ей можно расплачиваться.

Процентов 90 россиян заинтересованы именно в AliExpress. Товары, которые отсутствуют в AliExpress, конечно, есть. Но их радикально меньше, чем тех, которые там можно найти.
Сергей Хестанов
экономист, доцент РАНХиГС

В свою очередь, директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов в интервью с Москвой 24 спрогнозировал появление обходных путей для покупок в международных магазинах.

"В частности, будут популярные подарочные карты, которые станут привозить в Россию, или зачисление через друзей, которые могут положить деньги на счет за рубежом", – сказал эксперт.

По словам Хестанова, для путешественников за рубеж выходом могут стать кобейджинговые карты (совместная карта двух платежных систем) "Мир" – UnionPay. Он напомнил, что картами китайской платежной системы UnionPay можно оплачивать товары и услуги в 180 странах мира. Однако такая система, скорее всего, станет лишь временным решением, полагает экономист.

Если россияне начнут активно использовать карты UnionPay, то существует большая вероятность, что западные партнеры поставят китайцев перед выбором – либо поддержать санкции, либо самой UnionPay попасть в санкционный список.
Сергей Хестанов
экономист, доцент РАНХиГС

Ранее сообщалось, что ряд российских банков уже выпускают карты UnionPay. Кроме того, идею выпустить кобейджинговую карту "Мир" – UnionPay прорабатывают "Тинькофф", Сбер, МКБ и другие. Однако сроки выхода продукта банки не уточнили.

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Носатов Иван

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