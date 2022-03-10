Финансист допустил, что китайская система UnionPay станет монополистом в РФ

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Китайская платежная система UnionPay может стать монополистом в банковской сфере России из-за наложенных Visa, Mastercard и JCB ограничений. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

Он рассказал, что раньше система UnionPay не была интересна, поэтому обслуживание и выпуск были дешевыми.

"Сейчас выясняется, что, кроме нее, альтернативы нет. Это монополия. Почему монополия должна снижать цены?" – высказался Солодков.

К тому же, отметил эксперт, китайскую систему можно использовать не везде, несмотря на анонсированную возможность расчетов в 180 странах.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что цены за карты с UnionPay могут снизиться. Он пояснил, что комиссия и стоимость товара зависят от конкурентной среды. При высоком спросе и возможности выбора комиссия будет снижаться.

"Если будет монополия, то комиссия будет выше. Но поскольку среди банков есть конкуренция, то вряд ли на этом рынке будет только один или два участника", – предположил Тосунян.

По его словам, присутствие одной платежной системы на рынке не должно сказаться на конечных тарифах для потребителей. Тосунян рассказал, что стоимость выпуска и обслуживания карт устанавливают сами банки.

Ранее сообщалось, что Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" – UnionPay. Карты такого формата можно будет использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом. При этом сроки запуска карт пока неизвестны.

