Сбербанк может начать выпуск кобейджинговой карты "Мир" – UnionPay

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Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" – UnionPay. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" – UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно", – сообщили в банке.

Карты такого формата можно будет использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом – платежная система UnionPay доступа в 180 странах мира.

В ночь на 6 марта стало известно, что американская корпорация Visa в ближайшие дни будет работать со своими партнерами и клиентами в России, чтобы прекратить все транзакции на территории страны. О приостановке работы в РФ сообщили и в Mastercard.

В Банке России объяснили, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме. Их держателям будет доступна оплата, переводы и операции в банкомате.