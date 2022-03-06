В НСПК рассказали, какую карту россияне могут оформить для покупок за рубежом

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Россияне могут оформить карту "Мир"-UnionPay для покупок и снятия наличных за рубежом, рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт.
В НСПК подчеркнули, что данные карты принимаются как в России, так и в 180 странах мира, которые поддерживают работу с системой Union Pay.
Кроме того, для оплаты в других странах россияне могут использовать наличные или карту "Мир". Ее принимают в Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане и на Кипре.
Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также на территории России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.
Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме, заверили в Центробанке. Держатели данных карт смогут расплачиваться ими, делать переводы и проводить операции в банкомате.
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