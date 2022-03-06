Решение Visa и Mastercard не повлияет на работу карт Сбербанка в РФ

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Решение американских корпораций Visa и Mastercard об ограничении работы на территории России не повлияет на работу карт Сбербанка внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Все карты клиентов "Сбера" будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России", – говорится в заявлении Сбербанка.

Россияне по-прежнему смогут снимать наличные, расплачиваться в офлайн-магазинах и интернет-магазинах, а также делать переводы по номеру карты. В банке подчеркнули, что все операции независимы от иностранных платежных решений, поскольку на территории России платежи проходят через отечественную систему НСПК.

"Платежи зарубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и MasterCard, будут ограничены", – уточнили в Сбербанке.

Находящимся за рубежом россиянам посоветовали заранее снять достаточное количество наличных денег. В кредитной организации также напомнили, что ряд стран – Турция, ОАЭ, Вьетнам, Кипр, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан – принимают карты платежной системы "Мир".

5 марта Visa сообщила, что в ближайшие дни будет работать со своими партнерами и клиентами в России, чтобы прекратить все транзакции на территории страны. В заявлении финансовой корпорации указывалось, что все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны. Также на территории России не будут работать любые карты Visa, выпущенные за границей.

В этот же день о приостановке оказания услуг на территории России заявила Mastercard. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американской системой. Также на территории России не будут работать карты Mastercard, выпущенные за пределами страны.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.