Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны

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Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем VISA и Mastercard будут недоступны в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк.

В ЦБ отметили, на всей территории страны можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме. Для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает сервис Мир Pay.

"Его можно установить на смартфон на базе Android. Мир Pay позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты "Мир" уже более 80 российских банков", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что карты платежных систем Visa и Mastercard будут работать на территории России до истечения срока действия.

В Национальной системе платежных карт подтвердили, что по мере истечения срока действия карты Visa или Mastercard банк, где она была выпущена, произведет плановый перевыпуск новой карты на базе платежной системы "Мир". Платежные средства данной национальной системы доступны как в виртуальном, так и в физическом виде. Карту "Мир" также можно привязать к мобильному платежному сервису Mir Pay.

В ночь на 6 марта стало известно, что американская корпорация Visa в ближайшие дни будет работать со своими партнерами и клиентами в России, чтобы прекратить все транзакции на территории страны. О приостановке работы в РФ сообщили и в Mastercard.

В Банке России объяснили, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме. Их держателям будет доступна оплата, переводы и операции в банкомате.