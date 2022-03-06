Карты платежных систем Visa и Mastercard будут работать в РФ до истечения срока действия

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Карты платежных систем Visa и Mastercard будут работать на территории России до истечения срока действия, сообщили в Национальной системе платежных карт.

"Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе", – рассказали в организации.

В Национальной системе платежных карт подтвердили, что по мере истечения срока действия карты Visa или Mastercard банк, где она была выпущена, произведет плановый перевыпуск новой карты на базе платежной системы "Мир".

Платежные средства данной национальной системы доступны как в виртуальном, так и в физическом виде. Карту "Мир" также можно привязать к мобильному платежному сервису Mir Pay (на данный момент доступен только на смартфонах с Android версии 6.0 и старше с поддержкой NFC).

В ночь на 6 марта стало известно, что американская корпорация Visa в ближайшие дни будет работать со своими партнерами и клиентами в России, чтобы прекратить все транзакции на территории страны. О приостановке работы в РФ сообщили и в Mastercard.

В Банке России объяснили, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме. Их держателям будет доступна оплата, переводы и операции в банкомате.