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11 июня, 21:34

Наука

Ученые выяснили, кто чаще становился жертвой "Черной смерти"

Фото: 123RF.com/ivancov

Анализ средневековых захоронений показал, что чаще жертвами "Черной смерти" (пандемия чумы XIV века. – Прим. ред.) становились молодые люди, а также те, кто в детстве пережил тяжелые болезни, голод или другие серьезные лишения. Об этом следует из исследования Кембриджского университета.

Исследователи сравнили останки людей, умерших во время эпидемии, с захоронениями представителей населения, живших в периоды между вспышками чумы. Материалы были собраны на нескольких средневековых кладбищах в Британии.

Выяснилось, что среди жертв пандемии значительно чаще встречались люди в возрасте от 15 до 24 лет. При этом на обычных кладбищах того времени большинство умерших относилось к возрастной группе от 25 до 34 лет. Доля молодых людей в чумных захоронениях оказалась почти вдвое выше.

Кроме того, ученые обнаружили у многих погибших следы сильного физиологического стресса, перенесенного в раннем возрасте. На зубах сохранились характерные нарушения развития, которые обычно связывают с голодом, болезнями или тяжелыми условиями жизни в детстве.

Авторы исследования предположили, что пережитые в ранние годы лишения могли ослаблять организм и повышать риск смерти во время эпидемии. По их мнению, распространение "Черной смерти" зависело не только от самого возбудителя болезни, но и от состояния здоровья человека задолго до заражения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго (ДРК), включая 101 летальный исход и 19 выздоровевших.

Основная доля заболевших (94%) приходится на провинцию Итури, где усилиям по борьбе со вспышкой мешают продолжающиеся боевые действия. Нынешняя вспышка стала четвертой по масштабу с 1976 года, уступая только эпидемиям 2014–2016, 2018–2020 и 2000–2001 годов.

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