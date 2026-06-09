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09 июня, 15:39

Общество

ВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой в ДРК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирная организация здравоохранения подтвердила 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго (ДРК). Об этом заявил директор управления по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения ВОЗ Абдирахман Махамуд.

"101 летальный исход и 19 случаев выздоровления", – цитирует его РИА Новости.

Вспышка в основном все еще сосредоточена в провинции Итури, на которую приходится 487 случаев заболевания, то есть 94%. Рост числа подтвержденных фактов заболевания связан с расширением масштабов тестирования и отслеживания контактов.

Также продолжаются расследования для исключения или подтверждения еще около сотни предполагаемых случаев заражения. В частности, ВОЗ направила в ДРК свыше 100 специалистов. Также в государство доставили 40 тонн оборудования и медицинских принадлежностей.

Первые сообщения о новых случаях заражения Эболой начали поступать 5 мая из провинции Итури в ДРК. Уточнялось, что усилиям по борьбе со вспышкой заболевания на востоке ДРК препятствуют продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола является четвертой по масштабу за все время наблюдений с 1976 года. По количеству подтвержденных умерших и заболевших Эболой в ходе нынешней вспышки она уступает лишь трем предыдущим – 2014–2016 годов, 2018–2020 годов и 2000–2001 годов.

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