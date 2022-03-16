Россия подготовила вариант расчетов по международным обязательствам страны в рублях

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Власти России подготовили запасной вариант расчетов по международным обязательствам страны. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, пишет RT.

Министр объяснил, что оплата по международным обязательствам России может быть проведена в рублях. Для этого средства будут зачислены в депозитарий.

"Российские инвесторы это сделают, иностранные инвесторы могут это сделать, если примут решение о получении денежных средств в рублевом эквиваленте", – сообщил Силуанов.

Он отметил, что долларовые счета Минфина и ЦБ РФ подпали под санкции западных стран.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не увидел предпосылок для возникновения дефолта в РФ. Депутат отметил, что Россия продолжит выполнять свои обязательства перед внешними партнерами.

До этого сообщалось, что правительство России выделит один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Минфину поручено приобрести в 2022 году акции российских эмитентов на условиях, определяемых ведомством.

28 февраля Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.

1 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин стал руководителем оперативного штаба по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначены его заместителями.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.