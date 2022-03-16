В Госдуме не увидели предпосылок для возникновения дефолта в РФ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Россия является самодостаточной страной, поэтому предпосылок для возникновения дефолта нет, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Россия будет спокойно выполнять свои обязательства, но здесь только есть вопрос политический: надо ли выполнять обязательства, когда наши партнеры свои обязательства не выполняют? Здесь дело за исполнительной властью, за Центральным Банком, они должны определяться", – сказал Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.
Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала, что дефолт в России больше не является невероятным событием. По ее словам, на это влияют два фактора: продолжительность спецоперации и длительность действия санкций.
При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фактически для дефолта условий не существует, если они не создаются искусственно. Он отметил, что у финансовых ведомств есть необходимый запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт прокомментировал угрозы Запада устроить дефолт в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: