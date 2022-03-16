В Госдуме не увидели предпосылок для возникновения дефолта в РФ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Россия является самодостаточной страной, поэтому предпосылок для возникновения дефолта нет, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Россия будет спокойно выполнять свои обязательства, но здесь только есть вопрос политический: надо ли выполнять обязательства, когда наши партнеры свои обязательства не выполняют? Здесь дело за исполнительной властью, за Центральным Банком, они должны определяться", – сказал Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала, что дефолт в России больше не является невероятным событием. По ее словам, на это влияют два фактора: продолжительность спецоперации и длительность действия санкций.

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фактически для дефолта условий не существует, если они не создаются искусственно. Он отметил, что у финансовых ведомств есть необходимый запас прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

