Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность дефолта в России. По его словам, фактически для этого условий не существует, если они не создаются искусственно.

"Мы с вами уже слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств – Минфина и так далее – о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. То есть фактически как таковых условий для дефолта не существует, если они только не создаются и не вменяются нам искусственно", – приводит слова Пескова ТАСС.

Вероятность дефолта в РФ оценил и председатель Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

"Если исходить из экономических предпосылок, а не политического заказного популизма, то вероятность дефолта в РФ ниже, чем вероятность дефолта в США с учетом их эмиссионной политики, отрицательного внешнеторгового баланса и прочих диспропорций их национальной экономики", – приводит слова Гутенева RT.

Депутат выразил мнение, что в обозримой перспективе доверие к доллару делает дефолт гораздо более вероятным для США, чем для России.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала, что дефолт в России больше не является невероятным событием. По ее словам, на это влияют два фактора: продолжительность спецоперации и длительность действия санкций.

