Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность дефолта в России. По его словам, фактически для этого условий не существует, если они не создаются искусственно.
"Мы с вами уже слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств – Минфина и так далее – о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. То есть фактически как таковых условий для дефолта не существует, если они только не создаются и не вменяются нам искусственно", – приводит слова Пескова ТАСС.
Вероятность дефолта в РФ оценил и председатель Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
"Если исходить из экономических предпосылок, а не политического заказного популизма, то вероятность дефолта в РФ ниже, чем вероятность дефолта в США с учетом их эмиссионной политики, отрицательного внешнеторгового баланса и прочих диспропорций их национальной экономики", – приводит слова Гутенева RT.
Депутат выразил мнение, что в обозримой перспективе доверие к доллару делает дефолт гораздо более вероятным для США, чем для России.
Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала, что дефолт в России больше не является невероятным событием. По ее словам, на это влияют два фактора: продолжительность спецоперации и длительность действия санкций.
Условий для дефолта в России нет – Песков
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