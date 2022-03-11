Глава МВФ не исключила вероятность дефолта в России

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Дефолт в России больше не является невероятным событием из-за введенных против государства санкций. Об этом глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала в эфире CNBC.

По ее словам, на это влияют два фактора: продолжительность спецоперации и длительность действия санкций. Георгиева отметила, что на вероятность дефолта также влияет и возможность России выплатить часть долгов.

"Беспрецедентные санкции, введенные против России, толкнули страну в рецессию. По нашей оценке это будет глубокая рецессия в дополнение к резкому сокращению российской экономики", – заключила Георгиева.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Паркин рассказал, что предпринимается целый ряд выверенных мер поддержки в отношении российского населения. Он напомнил, что создан кризисный штаб при правительстве. По его словам, правительство старается быть в меру прагматичными, не наносить непоправимый ущерб самим себе.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

