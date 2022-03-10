Запад начал экономическую войну против РФ и пытается создать дефицит товаров – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Запад начал экономическую войну против РФ и пытается создать дефицит товаров в стране. Такое мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов на совещании с президентом и правительством.

Он отметил, что Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед РФ и заморозил российские золотовалютные резервы.

"Запад всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговле", – цитирует главу Минфина РФ РИА Новости.

Силуанов добавил, что в настоящий момент западные страны пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров в России, принуждая закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталом.

Между тем президент Владимир Путин отметил, что в сложившихся обстоятельствах повышается спрос на отдельные виды товаров, однако все эти вопросы будут решены.

"Ясно, что в такие моменты повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы, и постепенно люди сориентируется, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, просто нет", – заявил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении России развернута беспрецедентная экономическая война. По его словам, прогнозировать что-либо в подобных условиях сложно, однако государство принимает меры, направленные на минимизацию негативных последствий и дальнейших рисков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.