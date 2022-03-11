В МИД РФ заявили, что решения по ответу на санкции принимаются продуманно

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Предпринимается целый ряд выверенных мер поддержки в отношении российского населения, которые при этом очень быстрые. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Паркин в интервью газете "Известия".
Он напомнил, что создан кризисный штаб при правительстве. По его словам, правительство старается быть в меру прагматичными, не наносить непоправимый ущерб самим себе.
"На нас уже выпало испытание пандемией – стресс-тест, когда в силу других причин нам пришлось увидеть, как рвутся привычные связи, привычные алгоритмы взаимодействия с партнерами", – сказал Паркин.
Как отметил политик, глобальная экономика уже имела шоковые последствия от пандемии. Сейчас будут пересмотрены цифры экономического роста, торговых оборотов, цифры дефицита поставок. Паркин отметил, что Россия – серьезный участник мирохозяйственных связей, поэтому просто так это незамеченным не пройдет.
"Выдержит ли Россия? Да, мы выдержим, будет тяжело, придется изменить образ жизни, какие-то бытовые привычки. Выдержит ли мировая экономика и население стран такой гнет в силу политических мер в отношении нас? Мне трудно прогнозировать, потому что мы знаем, что публика в западных странах более чувствительна к одному, двум, трем процентам ухудшения условий жизни, чем мы, прошедшие через многое", – пояснил Паркин.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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