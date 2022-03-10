РФ надо постараться сохранить позиции в экспорте при ответе на санкции Запада – Потанин

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России следует постараться сохранить свои позиции на экспортных рынках при введении ответных экономических мер на санкции Запада. Такое мнение выразил президент "Норильского никеля" Владимир Потанин.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации ответные меры должны быть взвешенными и прагматичными, не приводящими к дополнительным трудностям для отечественной экономики.

"На фоне во многом иррациональных и даже истеричных событий на мировых рынках мы должны выглядеть солидно и хладнокровно, наши усилия должны быть направлены не на то, чтобы хлопнуть дверью, а на сохранение экономических позиций России на тех рынках, которые мы так долго осваивали", – приводятся слова Потанина в телеграм-канале "Норникеля".

Он отметил, что многие государства используют санкции как инструмент в конкурентной борьбе. России, по мнению главы "Норникеля", не стоит своими действиями облегчать недоброжелателям эту задачу.

"Напротив, если нас выдавливают с рынков, то мы должны стараться удержаться на них, а не добровольно отказываться от своего участия", – добавил Потанин.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что западные страны объявили дефолт по финансовым обязательствам перед Россией. Он указал, что Запад заморозил российские золотовалютные резервы, и выразил мнение, что западные страны ведут против России финансовую и экономическую войну.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.