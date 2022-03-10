Кабмин РФ ввел запрет на экспорт легковых автомобилей

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Правительство России до конца года запретило экспортные поставки легковых автомобилей, которые ранее были ввезены в страну из-за рубежа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Запрет также распространяется на моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки не более 9 человек, в том числе на спортивные автомобили и автофургоны.



Кроме того, правительство ввело запрет на экспорт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, а также яхт, пассажирских и грузовых судов. Данное ограничение будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Ранее правительство России предложило повысить планку налога на роскошь для автомобилей с нынешних 3 до 10 миллионов рублей. Михаил Мишустин уточнил, что данная норма начнет работать уже с нынешнего года.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

