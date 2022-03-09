Планка стоимости авто, облагаемых налогом на роскошь, будет поднята до 10 млн – Мишустин

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Правительство России предложило повысить планку налога на роскошь для автомобилей с нынешних 3 до 10 миллионов рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

"Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог", – говорится в телеграм-канале кабмина.

Премьер-министр уточнил, что данная норма начнет работать уже с нынешнего года.

Ранее автоконцерн Nissan объявил об остановке работы своего завода в Санкт-Петербурге. Компания также прекратила экспорт автомобилей в Россию.

Кроме того, о решении приостановить производство автомобилей на заводе в Подмосковье и прекратить поставки легковых и малотоннажных машин на рынок России заявили в Mercedes-Benz.

До этого газета Nikkei сообщила, что японские автоконцерны Honda и Mazda также остановили экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.