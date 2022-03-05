Минтруд опроверг распространение сообщений о задержках зарплат и пенсий

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Министерство труда и социальной защиты России не делало заявлений о задержках заработных плат и пенсий из-за дефолта, сообщает телеграм-канал ведомства.

"В соцсетях появилось сообщение о якобы распространенных от Минтруда разъяснениях о задержках зарплат и пенсий в связи с дефолтом. Никаких подобных заявлений Минтруд не делал", – отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все соцобязательства РФ исполняются: пенсии и зарплаты выплачиваются в срок.

"Мы ведем оперативный мониторинг ситуации на рынке труда и выплат заработных плат", – заявили в министерстве.

Ранее Сергей Собянин сформировал комиссию по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций. Первой задачей комиссии он назвал организацию мониторинга обстановки, принятие оперативных ответных мер и поддержание бизнеса и жителей столицы.

Кроме того, накануне председатель правительства Михаил Мишустин стал руководителем оперативного штаба по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.