На смену нынешней ситуации придет время бурного экономического роста – Песков

Фото: depositphotos/SergeyNivens

Сегодняшняя ситуация в экономике сменится бурным ростом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодных отношений с зарубежным бизнесом; заинтересованной в том, чтобы быть инвестиционно привлекательной. Да, пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется. И на смену этому времени придет время бурного экономического роста", – отметил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что придет время, когда компании из других стран опять вернутся в РФ и будут более чем заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное и возвращать позиции.

Кроме того, Песков выразил мнение, что экономический бандитизм со стороны Запада требует от РФ необходимого ответа.

"На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, как вы понимаете, должна быть соответствующая реакция", – сказал представитель Кремля.

По его словам, планы по оказанию поддержки экономики РФ в условиях ограничений верстаются, кроме того, правительство каждый день ведет консультации с президентом.

В настоящее время, как уточнил Песков, экономическая ситуация в РФ экстраординарна и она требует таких же мер.

Ранее в Москве создали комиссию по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций. Ее возглавил Сергей Собянин. Как отмечалось, это поможет наиболее быстро и эффективно реагировать даже на самые сложные вызовы.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.