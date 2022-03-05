На смену нынешней ситуации придет время бурного экономического роста – Песков

Фото: depositphotos/SergeyNivens
Сегодняшняя ситуация в экономике сменится бурным ростом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодных отношений с зарубежным бизнесом; заинтересованной в том, чтобы быть инвестиционно привлекательной. Да, пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется. И на смену этому времени придет время бурного экономического роста", – отметил Песков, слова которого приводит ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что придет время, когда компании из других стран опять вернутся в РФ и будут более чем заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное и возвращать позиции.
Кроме того, Песков выразил мнение, что экономический бандитизм со стороны Запада требует от РФ необходимого ответа.
"На фоне экономического бандитизма, который происходит на большой части земного шара, как вы понимаете, должна быть соответствующая реакция", – сказал представитель Кремля.
По его словам, планы по оказанию поддержки экономики РФ в условиях ограничений верстаются, кроме того, правительство каждый день ведет консультации с президентом.
В настоящее время, как уточнил Песков, экономическая ситуация в РФ экстраординарна и она требует таких же мер.
Ранее в Москве создали комиссию по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций. Ее возглавил Сергей Собянин. Как отмечалось, это поможет наиболее быстро и эффективно реагировать даже на самые сложные вызовы.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: