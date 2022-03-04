Эксперт рассказал, ждать ли кризиса в экономике РФ на фоне западных санкций

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Москвой 24 рассказал, что российская экономика может избежать кризиса на фоне западных санкций.

Ранее российский предприниматель Олег Дерипаска предрек РФ экономический кризис, который продлится минимум три года. По его словам, он будет гораздо более жестким по сравнению с ситуацией 1998 года. Дерипаска считает, что выход из ситуации в итоге будет найден благодаря накопленному страной опыту.

По словам Беляева, прогнозы о кризисе связаны с введением санкций против России. Однако эти ограничения страшны только на словах, считает эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Когда вводятся, казалось бы, всеобъемлющие и достаточно грозные санкции, западные страны сами для себя оставляют определенные лазейки. Плюс у многих компаний уже намечаются определенные шаги к отступлению от ограничений. Они видят и понимают, что санкции – обоюдоострое оружие.

"Компании не могут ввести санкции так, чтобы это не отразилось на них самих. Здесь речь идет о бизнесе, а это двустороннее предприятие. И если они бьют по своему партнеру, значит, выводят поле деятельности из строя для себя самих", – объясняет Беляев.

После того как на Россию стали накладывать ограничения, мировой бизнес сам начал искать пути их обхода, подчеркнул экономист. В пример он привел ситуацию с Южной Кореей, власти которой добились исключения своих компаний из санкций США против РФ.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик По этим причинам кризис вследствие введенных в отношении России санкций вообще даже не просматривается.

"Сейчас компании будут искать предлоги для приостановки работы в России, чтобы сохранить лицо, не потерять свой имидж. Но бизнес есть бизнес. Маркс был прав, когда говорил, что, если есть перспектива получения прибыли, нет непреодолимых преград. Бизнес сам себе источник дохода обрубать не станет", – заметил Беляев.

При этом эксперт не отрицает, что введенные санкции обернутся трудностями для российской экономики. Сколько именно они продлятся, Беляев прогнозировать не стал.

"Но поскольку бизнес не терпит простоя, думаю, компании уже стоят на низком старте и ловят любой момент, чтобы возобновить свою деятельность. Возможно, не сразу в полном объеме. Но во всяком случае начать работу, чтобы выстроенные связи не прерывались", – резюмировал собеседник Москвы 24.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о социально-экономических мерах поддержки граждан и бизнеса на фоне санкций. В нем прописаны положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего предпринимательства.

