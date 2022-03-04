Кабмин РФ подготовил три варианта взаимоотношений с иностранными компаниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ разработало три варианта построения дальнейших отношений с иностранными компаниями в условиях новых санкций Запада, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что с учетом текущей ситуации ряд предприятий может принять решение об уходе с российского рынка.

"В этой связи возникает три варианта. Первый – компания продолжает полноценную работу в России. При этом обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками", – сказал Белоусов.

Во втором случае правительство рассматривает возможность передачи доли иностранных акционеров под управление российской стороной. Этот вариант допускает возможность последующего возвращения на российский рынок.

Третий сценарий предусматривает уход компаний с российского рынка с закрытием предприятия, увольнением всех сотрудников. Кабмин будет рассматривать такой ход событий как умышленное банкротство. Белоусов подчеркнул, что кабмин примет все необходимые меры, чтобы обеспечить поддержку занятости населения.

Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что западные страны отменят новые антироссийские санкции, если Москва прекратит специальную военную операцию на Украине.

По ее словам, санкции закончатся, если Россия "закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны".