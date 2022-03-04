Нуланд заявила об отмене санкций против России после прекращения спецоперации на Украине

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Западные страны отменят новые антироссийские санкции, если Москва прекратит специальную военную операцию на Украине, заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд ТАСС.

По ее словам, санкции закончатся, если Россия "закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны".

Кроме того, Нуланд заявила о необходимости признания Москвой права Украины на существование, поскольку, по ее словам, в настоящее время российская сторона его отрицает.

Ранее Минторг США в связи с ситуацией на Украине добавил 91 организацию и граждан в список экспортных ограничений против России. Большинство – 81 – базируется в РФ. Некоторые субъекты, подпавшие в список, имеют представительства в других странах или зарегистрированы за пределами России: в Белизе, Великобритании, Испании, Казахстане, Латвии, на Мальте, в Сингапуре Словакии и Эстонии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.