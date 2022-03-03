США вводят ограничения против 19 бизнесменов РФ

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США в связи с событиями на Украине сообщили о введении визовых ограничений в отношении 19 российских бизнесменов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня госдепартамент объявит о новой политике визовых ограничений, что подразумевает рестрикции в выдаче виз определенным российским олигархам, членам их семей и их близким соратникам", – указано в заявлении Белого дома.
Помимо предпринимателей, санкции вводятся в отношении 47 человек – соратников и родственников.
По уточненной информации, США наложат ограничения на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, президента "Транснефти" Николая Токарева, семьи Ротенбергов и исполнительного директора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
Кроме того, под санкции подпадают министр финансов РФ Антон Силуанов, бизнесмен Евгений Пригожин и основатель USM Holdings Алишер Усманов.
Евросоюз 28 февраля представил новый список россиян, в отношении которых введены санкции. В их числе – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также бизнесмены Игорь Сечин, Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман. Ограничения также наложены на Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.
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