В ЕС представили новый список подпавших под санкции россиян

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Евросоюз представил новый список россиян, в отношении которых введены санкции. В их числе – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кроме того, в черный список ЕС включены бизнесмены Игорь Сечин, Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман. Ограничения также наложены на Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

В санкционные списки Евросоюза также вошли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минстроя Ирек Файзуллин. Помимо них, ограничения затронули председателя совета директоров аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко.

Санкции введены и в отношении режиссера Тиграна Кеосаяна, а также журналистов Антона Красовского и Ольги Скабеевой, писателя Захара Прилепина.

За участие в специальной военной операции на территории Украины в санкционные списки были включены первый замкомандующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, замкомандующего ЮВО Алексей Авдеев, замкомандующего ЮВО Рустам Мурадов и командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Андрей Сычевой.

Поводом для обострения отношений ЕС и России стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.