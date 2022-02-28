В ЕС представили новый список подпавших под санкции россиян

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Евросоюз представил новый список россиян, в отношении которых введены санкции. В их числе – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Кроме того, в черный список ЕС включены бизнесмены Игорь Сечин, Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман. Ограничения также наложены на Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.
В санкционные списки Евросоюза также вошли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минстроя Ирек Файзуллин. Помимо них, ограничения затронули председателя совета директоров аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко.
Санкции введены и в отношении режиссера Тиграна Кеосаяна, а также журналистов Антона Красовского и Ольги Скабеевой, писателя Захара Прилепина.
За участие в специальной военной операции на территории Украины в санкционные списки были включены первый замкомандующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, замкомандующего ЮВО Алексей Авдеев, замкомандующего ЮВО Рустам Мурадов и командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Андрей Сычевой.
Поводом для обострения отношений ЕС и России стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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