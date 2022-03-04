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экономика

08:57

Минторг США добавил более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ

экономика

Фото: Москва 24

Минторг США в связи с ситуацией на Украине добавил 91 организацию и граждан в список экспортных ограничений против России. Об этом говорится в уведомлении Федерального регистра.

Большинство – 81 – базируется в РФ. Некоторые субъекты, подпавшие в список, имеют представительства в других странах или зарегистрированы за пределами России: в Белизе, Великобритании, Испании, Казахстане, Латвии, на Мальте, в Сингапуре, Словакии и Эстонии.

В правительстве США считают, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности страны.

"Они участвовали, вносили вклад или иным образом поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонные секторы, а также военные и оборонные исследования и разработки", – говорится в документе.

США, страны Европейского союза и некоторые другие государства начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Ранее Канада ввела новые санкции против России. В частности, страна отменила все действующие экспортные разрешения для РФ.

До этого британские власти ввели персональные санкции против пяти россиян из-за спецоперации России на Украине. О введении ограничений против трех российских банков и 361 депутата Госдумы заявил и президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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