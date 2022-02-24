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Канада ввела новые санкции против России. Об этом заявил РИА Новости премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Мы вводим новые суровые санкции, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей", – сказал Трюдо.

Он отметил, что также страна отменяет все действующие экспортные разрешения для России. Премьер-министр Канады уточнил, что новые ограничения будут иметь широкое влияние

Ранее британские власти ввели персональные санкции против пяти россиян из-за спецоперации России на Украине. О введении санкций против трех российских банков и 361 депутата Госдумы заявил и президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.

