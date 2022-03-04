Госдума ввела уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ

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Госдума приняла проект закона об уголовной ответственности за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.

Уголовный кодекс страны дополнят новой статьей "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц". Она будет распространяться на призывы к применению иностранным государством, объединением и учреждением ограничительных мер в виде "введения или продления политических или экономических санкций.

За это предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Либо за это могут грозить ограничение свободы, принудительные работы на срок до трех лет, арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года.

Статья будет применяться в отношении россиян, которые до этого в течение года уже привлекались к административной ответственности за такие же правонарушения. Проект закона принят единогласно.

Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что западные страны отменят новые антироссийские санкции, если Москва прекратит специальную военную операцию на Украине.

По ее словам, санкции закончатся, если Россия "закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны".

Кроме того, Нуланд заявила о необходимости признания Москвой права Украины на существование, поскольку, по ее словам, в настоящее время российская сторона его отрицает.