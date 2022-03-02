IT-специалистам в РФ предоставят отсрочку от армии и льготную ипотеку – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники российских IT-компаний получат отсрочку от армии, а также право на льготную ипотеку. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях", – уточнил Мишустин.

Помимо этого, глава кабмина сообщил, что с 10 марта в России вводится мораторий на плановые проверки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса. Его действие продлится до конца года и коснется всех предприятий, за исключением случаев, когда существуют риски для жизни и здоровья граждан РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После начала российской спецоперации Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд экономических санкций и других ограничительных мер. 1 марта Михаил Мишустин возглавил оперативный штаб по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, его заместителями были назначены мэр Москвы Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

