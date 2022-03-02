Правительство РФ введет мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса – Мишустин

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Российское правительство введет мораторий на плановые проверки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса с 10 марта и до конца года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
"Правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий начиная с 10 марта и до конца года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья наших граждан", – заявил Мишустин, слова которого приводит ТАСС.
Ранее в Госдуме РФ предложили дать россиянам отсрочку по кредитам из-за введенных санкций. Как сообщил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, кредитные каникулы, которые были во время пандемии, восстановят. Новые сроки в настоящий момент обсуждаются. Изменения в закон внесут в ближайшее время.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
1 марта Мишустин стал руководителем Оперативного штаба по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначены его заместителями.
Мишустин начал совещание по повышению устойчивости развития российской экономики
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