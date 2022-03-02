Правительство РФ введет мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса – Мишустин

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Российское правительство введет мораторий на плановые проверки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса с 10 марта и до конца года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

"Правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий начиная с 10 марта и до конца года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья наших граждан", – заявил Мишустин, слова которого приводит ТАСС.

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