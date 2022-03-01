Кабмин выделит 1 трлн руб на покупку акций компаний РФ в условиях санкций

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Правительство России выделит один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

В нем Минфину поручено приобрести в 2022 году акции российских эмитентов на условиях, определяемых ведомством.

Накануне Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.

1 марта Мишустин стал руководителем оперативного штаба по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначены его заместителями.

Премьер уточнил, что в обязанности Собянина войдет координация оперативных решений на региональном уровне, а Белоусов будет ответственным за выработку мер на федеральном уровне и макроэкономические вопросы.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.