Дерипаска прокомментировал экономическую ситуацию в России из-за Украины

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов
Российский миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска прокомментировал экономическую ситуацию в России. В ходе Красноярского экономического форума он заявил, что будущие интересы РФ находятся в Азии.
"Я уверен до этого был, что интересы России в будущем, они лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика, 18 триллионов в этом году только в Китае", – приводит его слова РИА Новости.
Бизнесмен подчеркнул, что не стоит упираться в Запад.
"Ну не хотят они нас, ну надо забыть уже и построить еще одну страну здесь, так сказать, дать возможность ее построить на других условиях", – сказал Дерипаска.
Он выразил мнение, что кризис в России из-за событий вокруг Украины может продлиться три года.
"Жесточайший – умножайте кризис 1998 года на три", – подчеркнул миллиардер.
Дерипаска также подчеркнул необходимость поддержать граждан, которые не виноваты в происходящем. Он добавил, что Россия найдет выход из кризиса благодаря накопленному опыту.
Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащих комплекс мер поддержки россиян и экономики в условиях санкций. В частности, в документах содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.
Также вводятся упрощенные условия госзакупок и устанавливаются особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума.
Ситуация обострилась после обращения лидеров ДНР и ЛНР к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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