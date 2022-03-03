Минпромторг РФ предложил повысить планку стоимости авто для применения налога на роскошь

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Минпромторг РФ предложил повысить с 3 до 10 миллионов минимальную планку налога на роскошь для легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что министерство промышленности и торговли разработало соответствующие поправки в Налоговый кодекс. В ближайшее время проект будет внесен в правительство. В ведомстве уточнили, что изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года.

В Минпромторге подчеркнули, что пока нововведение не вступило в силу, министерство обязано опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 миллионов рублей согласно действующему законодательству.

"В сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кабмин не поддержал законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР о повышении с 3 до 4 миллионов рублей планки стоимости автомобилей, облагаемых налогом на роскошь.