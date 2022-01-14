Кабмин не поддержал повышение планки стоимости авто для применения налога на роскошь

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Правительство РФ не поддержало законопроект о повышении с 3 до 4 миллионов рублей планки стоимости автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Соответствующий отзыв кабмина размещен в электронной базе данных Госдумы.

"Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и, как следствие, к необходимости их компенсации из федерального бюджета", – говорится в документе.

При этом в правительстве добавили, что в законопроекте не указаны альтернативные источники налоговых поступлений, чем и объясняется причина отказа.

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы депутаты ЛДПР. По мнению парламентариев, автомобили значительно подорожали, и теперь за 3 миллиона рублей не купить машину, которую можно было бы назвать роскошной. По их мнению, рост цен приведет к тому, что автомобили изменят свои ценовые группы, это значительно повысит налоговую нагрузку на автомобилистов.

