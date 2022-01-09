В Госдуме предложили повысить налог на прибыль для богатых

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил существенно повысить налог на доход для богатых россиян. Об этом он рассказал в беседе с URA.ru.
По мнению парламентария, доход свыше десяти миллионов рублей должен облагаться НДФЛ в размере 25 процентов. В случае, если речь идет о сверхприбыли, то можно ориентироваться на 40-50 процентов.
"Сейчас основной социальный разлом – это колоссальный разрыв в доходах граждан. <...> Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики", – заявил депутат.
Одновременно с повышением НДФЛ для богатых граждан Михаил Щапов предложил опустить налог до пяти процентов или даже нуля для тех россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда или меньшую зарплату.
В сентябре 2021 года министерство финансов России выступило с предложением повысить налог на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: