В Госдуме предложили повысить налог на прибыль для богатых

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил существенно повысить налог на доход для богатых россиян. Об этом он рассказал в беседе с URA.ru.

По мнению парламентария, доход свыше десяти миллионов рублей должен облагаться НДФЛ в размере 25 процентов. В случае, если речь идет о сверхприбыли, то можно ориентироваться на 40-50 процентов.

"Сейчас основной социальный разлом – это колоссальный разрыв в доходах граждан. <...> Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики", – заявил депутат.

Одновременно с повышением НДФЛ для богатых граждан Михаил Щапов предложил опустить налог до пяти процентов или даже нуля для тех россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда или меньшую зарплату.

В сентябре 2021 года министерство финансов России выступило с предложением повысить налог на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали.