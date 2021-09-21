Минфин РФ предложил повысить налоги для мало инвестирующих компаний

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Министерство финансов России предлагает повысить налог на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

"Да, действительно есть такая идея, мы для этого подготовили соответствующие законодательные решения о том, чтобы все-таки стимулировать предприятия больше оставлять денег в России: вкладывать в новые проекты, меньше выплачивать дивиденды", – сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о соответствующих слухах.

При этом он уточнил, что это коснется только будущих, а не прошедших периодов. Подобные изменения, по его словам, сейчас обсуждаются с представителями бизнес-сообщества.

Ранее Минфин провел совещание с представителями металлургических компаний и производителей удобрений, на котором обсуждалось повышение налога на добычу полезных ископаемых. Ставку НДПИ предлагается повысить до 6%, при этом для его расчета использовать не данные о затратах компаний, а биржевые котировки руды или металлургического концентрата.

