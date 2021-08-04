Минфин не планирует вводить налог на мясо в России

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Министерство финансов РФ не рассматривает возможность введения в России налога на мясо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", – подчеркнули в министерстве.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что политика учета углеродного следа может в скором времени распространиться и на животноводство.

По его словам, маловероятно, но если сельское хозяйство ведет к повышению, тогда хозяйство, которое, в свою очередь, ведет к повышению температуры на Земле.

Позже он объяснил, что налоговая схема для производителей мяса возможна, однако обсуждаться этот вопрос на международном уровне будет не раньше 2025 года в случае, если произойдет ускорение глобального потепления. При этом речи о налоге для граждан не идет.

