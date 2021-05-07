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Эксперты оценили вероятность приближения климатической катастрофы на Земле

"На краю пропасти". Можно ли предотвратить глобальную климатическую катастрофу
экология общество

В 2020 году температура Земли достигла рекордных значений за 3 миллиона лет, а концентрация углекислого газа превысила доиндустриальный уровень на 148%, заявили в ООН. Рассказываем, как оценивают эксперты текущую климатическую ситуацию и что можно сделать уже сейчас во избежание глобальной катастрофы.

Фото: depositphotos/1xpert

Климатический антирекорд

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о рекордных значениях температуры Земли в 2020 году. По его словам, такие показатели стали самыми высокими за 3 миллиона лет.

Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума – на 148% выше доиндустриального уровня.
Антониу Гутерреш
генеральный секретарь ООН

Он также добавил, что нынешние международные обязательства по борьбе с выбросами парниковых газов не позволяют предотвратить угрозу климатической катастрофы.

"Мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы стоим на краю пропасти", – считает генеральный секретарь ООН.

Ранее Владимир Путин заявил, что все участники климатического саммита заинтересованы в активизации международных усилий по решению проблемы изменения климата. Президент подчеркнул, что судьба всей планеты зависит от успеха совместных усилий.

В понедельник, 3 мая, он поручил кабмину в стратегии социально-экономического развития России до 2050 года предусмотреть сокращение накопленного объема эмиссии парниковых газов до более низких показателей, чем в ЕС.

Фото: depositphotos/friday

Все действительно так плохо?

Научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Сергей Семенов в диалоге с Москвой 24 подтвердил, что выбросы углекислого газа в атмосферу постоянно растут.

Доиндустриальная концентрация углекислого газа в атмосфере была примерно 280 частей в системе на миллион, а сейчас 410, даже чуть больше. То, что мы наблюдали за последний век, – это непрерывное, постепенное увеличение этой концентрации.
Сергей Семенов
научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля

Семенов объяснил, что главной причиной такого роста считается хозяйственная деятельность человека, а именно сжигание ископаемого органического топлива (нефти, газа, угля).

"Следствием этого являлось повышение средней температуры в приповерхностном слое воздуха по сравнению с уровнями 1850–1900 годов примерно на один градус. Чуть больше к настоящему времени", – отметил эксперт.

В свою очередь, научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский подтвердил Москве 24, что проблема действительно существует.

"Скорость роста концентрации парниковых газов абсолютна беспрецедентна, за последний миллион лет точно такой концентрации не было. Это тянет за собой потепление", – считает специалист.

Фото: depositphotos/ChrisRedfield13

Можно ли предотвратить катастрофу?

Повышение температуры атмосферы на один с небольшим градуса пока еще не ведет к глобальной катастрофе, однако в разных частях света изменения уже видны, сообщил Семенов.

"Это увеличение не является критическим или катастрофическим, хотя во многих местах на земном шаре проявляются отрицательные последствия этого изменения. На континентах есть области, где еще быстрее происходит этот процесс. Например, на арктическом побережье, в южной части Средней Сибири, в северной части Соединенных Штатов (Аляска и Канадское побережье)", – объяснил специалист.

Сказать, что ситуация критическая, нельзя, но если будет и дальше такими темпами происходить увеличение температуры, то положительных последствий будет все меньше, а отрицательных – все больше.
Сергей Семенов
научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля

Семенов добавил, что существует глобальный план – к середине века сделать нулевую эмиссию, то есть "сколько мы выбрасываем парниковых газов в атмосферу, столько же и поглощаем". Таким образом, температура начнет постепенно падать и возвращаться к индустриальному уровню. Однако это не случится сразу после прекращения выбросов, говорит эксперт.

"Климатическая система Земли – это чрезвычайно инерционная система. Температура будет еще какое-то время повышаться, потом держаться на максимуме, а потом постепенно снижаться. То есть вряд ли такое снижение будет достигнуто в этом веке", – считает Семенов.

Температура Земли стала рекордно высокой за миллионы лет

В свою очередь, Чернокульский напомнил, что большую часть энергии сегодня по-прежнему вырабатывают теплоэлектростанции, которые оставляют углеродный след. Однако снижать углеродный след можно не только уменьшением выбросов, но и повышением энергоэффективности, снижением утечки.

Постепенный уход от ископаемого топлива неизбежен. Весь мир будет от этого уходить и постепенно уже уходит. Но есть более сложные пути, например улавливание углерода из атмосферы.
Александр Чернокульский
научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова

При этом эксперт подчеркнул, что технологии по улавливанию углерода из атмосферы находятся еще на стадии разработки. Кроме того, по некоторым оценкам, будет возможно улавливать только четверть из выбрасываемых парниковых газов, продолжает он.

А пока технологии развиваются, Чернокульский указал, что каждый человек может внести вклад в улучшение экологического состояния Земли, пусть и самый незначительный.

"Углеродный след одного человека очень мал. Самые простые практики – не менять часто телефон и автомобиль, давать вторую жизнь старым вещам: такие действия позволяют немного снижать углеродный след, но это абсолютный мизер по сравнению с тем, что могут сделать корпорации и государства", – считает специалист.

По мнению Чернокульского, в борьбе с повышением температуры на Земле эффективной является поддержка государства, когда власти будут поощрять корпорации переходить на сниженный углеродный след. При этом каждый человек может изучить больше информации по экологической тематике, понять, какая угроза грозит планете, и одобрить принимаемые меры, заключил эксперт.

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Лоскутникова Наталья

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